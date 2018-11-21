Субсидии стали больше, но начисляют их реже, - Госстат

По данным Госстата, средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в октябре-2018 увеличился на 57,8% по сравнению с октябрем-2017, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Теперь средняя сумма помощь на оплату "коммуналки" составляет 538,9 грн, информируют в ведомстве.

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При этом назначают субсидии реже: с начала 2018 года помощь назначена 3 млн 865,9 тыс. домохозяйств, что на 52,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Количество домохозяйств, получающих субсидии, и общая сумма трат из бюджета на эту помощь сокращаются год от года и месяц от месяца. Так, в октябре-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 1 млн 497,1 тыс. домохозяйств, что на 42,8% меньше, чем в сентябре.

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-октябре 2018 года составила 1,164 млрд грн, что в 3 раза (или на 2,328 млрд грн) ниже показателя января-октября 2017 года.

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А в 2017 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 3 млрд 980,1 млн грн, что в 1,4 раза ниже показателя за 2016 год.

Эти показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, г.Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.