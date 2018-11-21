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21.11.18 10:39

Кабмин в среду может снять последнее препятствие для 1-го транша макрофинпомощи ЕС в 500 млн евро, - Климпуш-Цинцадзе

Украине для получения первого транша макрофинансовой помощи Евросоюза в объеме EUR500 млн осталось устранить последние препятствия для автоматического использования Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ряда реестров. Кабинет Министров планирует принять необходимые решения на заседании в среду.

климпуш

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"НАПК сможет использовать логическо-арифметический анализ деклараций. Думаю, это и будет выполнением условий (для получения первого транша)", – сказала она в кулуарах годового собрания Европейской бизнес ассоциации во вторник вечером.

Вице-премьер напомнила, что ранее Украина уже выполнила другие условия этого транша макрофинпомощи ЕС.

В то же время она отметила, что есть еще несколько реестров, которые ни Минюст, ни правительство не могут передать для автоматического использования НАПК, так как для этого необходимо решение законодателей. По ее словам, это будет задачей на ближайшее время.

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