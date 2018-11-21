"Прозрачный рынок, рост экономики, безвиз, честная конкуренция": Омелян о причинах возвращения Wizz Air в Украину

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"2015:

- у Вас война

- непрозрачные правила игры на рынке и нечестное распределение маршрутов

- финансовая нестабильность и валютные ограничения

- мы уходим из Украины!

- ребята, подождите, мы все исправим!

- нет, мы не верим и уходим. Как-то без нас ...

2018:

- у Вас прозрачный рынок, рост экономики, рекордный рост авиаперевозок, безвиз, честная конкуренция и одинаковый подход к каждому участнику рынка

- Мы возвращаемся! Более того, в 2019 мы создаем "Виззейр-Украина" с флотом 10 самолетов украинской регистрации, уплатой налогов и созданием сотен новых высокооплачиваемых рабочих мест в Украине. В течение 3-5 лет этот флот удвоится. Будем работать на внутренних и международных авиарейсах по лоу-кост ценам.

Это была короткая история Украины 2015-2018, за которой тяжелый труд 24/7, стоны, шельмование тупыми "зрадами" и уголовным делам, проклятия сквозь зубы и толкание этой телеги, которую в процессе толкания пытаешься превратить в гиперлуп.

Все возможно! Если веришь и знаешь как! 😉

И если есть политическая поддержка!

Спасибо, Петр Порошенко!

Теперь, ждем хорошие новости от SkyUp Airlines"

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