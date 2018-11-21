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21.11.18 11:53

Галасюк: Эконалог нанесет удар по промышленности

Инициированное правительством поднятие экологического налога для промышленности в более чем 70 раз нанесет серьезный удар по украинской промышленности. Положительного же эффекта для экологии или экономики ожидать не стоит.

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Об этом заявил председатель Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, пишет OBOZREVATEL.

"Экологический налог хотят поднять в 70 раз. Причем без целевого направления на уменьшение выбросов или другие действенные способы улучшения экологии. Это фискальная петля на шее украинской промышленности!" - пояснил заместитель лидера Радикальной партии Олега Ляшко по экономической политике.

Как отмечает нардеп, десятки крупных промышленных предприятий, таких как Никопольский завод ферросплавов, обращение которого он выложил у себя на Фейсбук-странице, и сотни производителей, вместо того, чтобы инвестировать в модернизацию, рабочие места и экологию, должны будут отдать средства налоговикам. "Очевидно, таково видение "экономической стратегии" нынешних чиновников. Что по этому поводу думают Министр экономики Кубив и премьер Гройсман?" - спрашивает Галасюк.

По его словам, команда РПЛ не голосовала за нелепый налоговый законопроект №9260 из "бюджетного пакета", ведь им вместо стимулов для инвесторов, производителей и экспортеров, в очередной раз предусматривается повышение налогов и "выдавливание последних соков" из остатков промышленности.

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