Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
21.11.18 11:57

СБУ обнародовала данные 11 наемников ЧВК "Вагнера", воевавших на Донбассе. ФОТО

Служба безопасности Украины в очередной раз опубликовала персональные данные наемников ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, информаци. обнародовала пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

"Служба безопасности Украины присоединяется к инициативе российского МИД, которое запустило флешмоб-плагиат #ИхТамНет. Под этим хештегом публикуем очередную подборку персональных данных наемников ЧВК "Вагнера", которые, в частности, принимали участие в боевых действиях на украинском Донбассе. Специально для Марии Захаровой – фамилии № 59, № 60 и № 61 российских "ихтамнетов", которые погибли в результате "пригожинского наступления" 07.02.20018 в сирийском Дейр-эз-Зоре (предыдущие 58 обнародованы на сайте СБУ)", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники из ЧВК "Вагнера" подали в международный суд на организаторов частных военных компаний

В СБУ отметили, что "по традиции" тела наемников были выданы родным только в апреле месяце, чтобы не мешать выборам президента РФ.

СБУ обнародовала данные 11 наемников ЧВК Вагнера, воевавших на Донбассе 01
СБУ обнародовала данные 11 наемников ЧВК Вагнера, воевавших на Донбассе 02
СБУ обнародовала данные 11 наемников ЧВК Вагнера, воевавших на Донбассе 03
СБУ обнародовала данные 11 наемников ЧВК Вагнера, воевавших на Донбассе 04
СБУ обнародовала данные 11 наемников ЧВК Вагнера, воевавших на Донбассе 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Получены данные шести наемников ЧВК "Вагнера", "работающих в интересах Минобороны РФ", - InformNapalm. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100