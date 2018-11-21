Нардеп Голубов задекларировал 14,1 млн грн, законность происхождения которых не подтверждена доказательствами, - НАПК

Выводы составлены в отношении народного депутата Голубова Дмитрия Ивановича (БПП), депутата Селидовского городского совета Донецкой области Мирумяна Артура Григорьевича и главного врача коммунального учреждения "Вышгородская районная центральная больница" Клюзко Ивана Вячеславовича, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Дмитрий Голубов в декларации за 2016 г. задекларировал собственные и жены денежные активы на общую сумму в гривневом эквиваленте 14 166 058 грн, законность происхождения которых не подтверждена доказательствами. Депутат объяснил наличие средств осуществлением различных операций с криптовалютой "биткоин", однако никаких документов, подтверждающих соответствующие факты, не предоставил", - рассказали в НАПК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отпустил Труханова на поруки нардепа от БПП Голубова

"Артур Мирумян, подавая декларацию за 2017 г., не указал долю нежилого помещения встроенно-пристроенного общественно-культурного центра, автомобиль жены, а также недостоверно задекларировал полученный от различных источников доход. Всего установлено указание депутатом недостоверных сведений на сумму 2 243 835 грн", - отметили в НАПК.

Обоснованные выводы относительно депутатов направлены в Национальное антикоррупционное бюро.

"Иван Клюзко в декларации за 2016 г. не указал принадлежащие ему 2 земельных участка, садовый дом, водный транспорт, собственную заработную плату. Кроме того, чиновник не указал жену как члена своей семьи и соответственно ее активы: 3 земельных участка, 2 квартиры, автомобиль, полученный в отчетном году доход. Всего установлено указания недостоверных сведений на сумму 1 804 860 грн. Соответствующий обоснованный вывод направлен в Национальную полицию", - добавили в НАПК.