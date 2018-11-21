В России будут разгонять митинги при помощи лазерного оружия. ДОКУМЕНТ

Росгвардия приобрела два автомобиля, оснащенных системой комплексного нелетального воздействия, включающей в себя лазерные излучатели, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Открытые медиа".

Такая установка может использоваться для разгонов митингов с помощью оглушения и ослепления нарушителей. Госконтракт был заключен еще в мае, но СМИ обратили на него внимание только сейчас.

Излучатели будут установлены на два микроавтобуса "Газель". Стоимость контракта составляет 65,2 миллиона рублей ($912 тысяч, – ред.), он должен быть исполнен к концу ноября.

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Из документации госзакупки следует, что СКВН воздействует на нарушителей двумя способами.

Во-первых, лазерный излучатель установки оказывает "акустическое давление" на расстоянии 10 метров в 135 дБ. Для сравнения, 135−145 дБ — шум, сопоставимый с тем, что возникает при взлете реактивного самолета и ракеты. Во-вторых, он создает мощный световой поток, способный на некоторое время ослепить человека.

Судя по всему, Росгвардия станет одной из первых правоохранительных служб мира, получивших лазерное оружие. Известно, что подобные системы разрабатываются, например, для британской полиции и армии США, но материалов о практическом воплощении этих идей найти не удалось.

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