Убийства активистов Евромайдана Нигояна, Жизневского и Сеника не раскрыты, но мы движемся к результату, - Горбатюк

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время брифинга сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Нн признал, что убийства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника до сих пор не раскрыты. "Тут не могу похвалиться результатом работы… но могу сказать, что мы двигаемся к результату", - добавил он.
Начальник управления спецрасследований вновь выразил непонимание ситуацией, когда подозреваемые в делах Майдана продолжают оставаться в структуре в МВД и Национальной полиции, в том числе на руководящих должностях, таких подозреваемых 33 человека. Также, по словам Горбатюка, один из подозреваемых - действующий сотрудник СБУ.
Кроме того, начальник управления упрекнул судебные инстанции в затягивании рассмотрения таких дел в суде. Он подчеркнул, что реформирование управления спецрасследований не способствовало эффективности расследования.
"Расследование преступлений Майдана не стало делом государственного приоритета", - выразил сожаление Горбатюк, однако заверил: "Мы перешли экватор, движемся к завершению расследования, но нам много ещё надо сделать… мы будем делать все возможное, чтобы точка была поставлена".