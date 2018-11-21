Убийства активистов Евромайдана Нигояна, Жизневского и Сеника не раскрыты, но мы движемся к результату, - Горбатюк

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время брифинга сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делам Майдана под стражей находится 13 человек, признаны виновными 52 человека, 9 осуждены к лишению свободы, - Горбатюк (обновлено)

Нн признал, что убийства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника до сих пор не раскрыты. "Тут не могу похвалиться результатом работы… но могу сказать, что мы двигаемся к результату", - добавил он.

Начальник управления спецрасследований вновь выразил непонимание ситуацией, когда подозреваемые в делах Майдана продолжают оставаться в структуре в МВД и Национальной полиции, в том числе на руководящих должностях, таких подозреваемых 33 человека. Также, по словам Горбатюка, один из подозреваемых - действующий сотрудник СБУ.

Кроме того, начальник управления упрекнул судебные инстанции в затягивании рассмотрения таких дел в суде. Он подчеркнул, что реформирование управления спецрасследований не способствовало эффективности расследования.

"Расследование преступлений Майдана не стало делом государственного приоритета", - выразил сожаление Горбатюк, однако заверил: "Мы перешли экватор, движемся к завершению расследования, но нам много ещё надо сделать… мы будем делать все возможное, чтобы точка была поставлена".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанный по подозрению в убийстве участника Майдана снайпер из милиции изначально проходил по делу свидетелем, - Горбатюк