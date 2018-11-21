Проверки РФ судов в Азовском море "абсолютно вписываются" в договоренности Москвы и Киева, - Лавров

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"С ситуацией, когда Евросоюз всполошился, я бы посоветовал, прежде чем делать какие-то заявления и под чем-то подписываться, надо почитать договор между Россией и Украиной от 2003 года, из которого будет кристально ясно, что действия по проверке тех или иных судов абсолютно вписываются в договоренности между Москвой и Киевом, которые определяют статус Азовского моря как внутренние воды двух государств", - сказал Лавров "на полях" заседания совместной коллегии МИД России и Беларуси.

Ранее глава евродипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС примет меры в отношении действий России в Азовском море.

"Ситуация в Азовском море наносит ущерб не только экономике Украины, но и судам, которые ходят под флагами европейских стран. Это вопросы, по которым мы продолжим работать с полной решимостью. Как страны - члены ЕС, так и наши международные институты готовы предпринять меры в ближайшие недели или дни", - сказала она.

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Напомним, 15 ноября член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств.

В ответ представитель Президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко заявила, что в случае перекрытия Азовского моря для наших судов реакция Украины будет жесткой.

Напомним также, с апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.

В ответ Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.Заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюкпроинформировал, что в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.

Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море.