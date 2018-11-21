По делам Майдана под стражей находится 13 человек, признаны виновными 52 человека, 9 осуждены к лишению свободы, - Горбатюк (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге сказал начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

Он отметил, что упрёки в адрес следствия относительно ненадлежащего расследования дел Майдана и отсутствия результатов несправедливы. По его словам, всего по стране расследуется 4700 эпизодов преступлений, совершенных против участников протеста.

"На сегодняшний день большая часть преступлений раскрыта... установлены обстоятельства, исполнители, организаторы, пособники", - сказал Горбатюк.

Он подчеркнул, что уведомлены о подозрении 442 человека, по 289 подозреваемым дела направлены в суд.

По словам Горбатюка, под стражей по делам Майдана находится 13 человек, признаны виновными судом 52 человека, 9 осуждены к лишению свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийства активистов Евромайдана Нигояна, Жизневского и Сеника не раскрыты, но мы движемся к результату, - Горбатюк