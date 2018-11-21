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21.11.18 12:50

Чай, сладости, "евробляхи": под ВР продолжается забастовка владельцев авто с иностранной регистрацией. ФОТОрепортаж

Под Верховной Радой Украины второй день проходит акция водителей машин на еврономерах, которые требуют выгодных условий растаможки импортных транспортных средств.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Так, движение на Грушевского не перекрыто полностью: заняты крайние ряду улицы возле Верховной рады и гостиницы "Киев". Участники акции ведут себя спокойно, общаются с полицейскими, а также поят их чаем и кормят сладостями.

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Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев авто с иностранной регистрацией 01
Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев авто с иностранной регистрацией 02
Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев авто с иностранной регистрацией 03
Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев авто с иностранной регистрацией 04
Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев авто с иностранной регистрацией 05

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Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев авто с иностранной регистрацией 06
Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев авто с иностранной регистрацией 07
Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев авто с иностранной регистрацией 08
Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев авто с иностранной регистрацией 09

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Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев авто с иностранной регистрацией 10
Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев авто с иностранной регистрацией 11
Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев авто с иностранной регистрацией 12
Чай, сладости, евробляхи: под ВР продолжается забастовка владельцев авто с иностранной регистрацией 13

Владельцы автомобилей на иностранной регистрации с утра, 20 ноября, заблокировали движение транспорта в правительственном квартале, в частности по ул. Грушевского от перекрестка с Крепостным переулком до перекрестка с ул. Шелковичной.

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Основное требование владельцев "евроблях" доступные условия растаможки автомобилей. В частности, они настаивают на отмене ранее принятых по данному вопросу законопроектов и внесение в них изменений касательно акцизов.

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