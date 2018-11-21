Чай, сладости, "евробляхи": под ВР продолжается забастовка владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Так, движение на Грушевского не перекрыто полностью: заняты крайние ряду улицы возле Верховной Рады и гостиницы "Киев". Участники акции ведут себя спокойно, общаются с полицейскими, а также поят их чаем и кормят сладостями.

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Владельцы автомобилей на иностранной регистрации с утра 20 ноября заблокировали движение транспорта в правительственном квартале, в частности по ул. Грушевского от перекрестка с Крепостным переулком до перекрестка с ул. Шелковичной.

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Основное требование владельцев "евроблях" - доступные условия растаможки автомобилей. В частности, они настаивают на отмене ранее принятых по данному вопросу законопроектов и внесении в них изменений касательно акцизов.