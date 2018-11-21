Замысел РФ провалился, - МИД Украины об избрании нового главы Интерпола

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

"Мы приветствуем избрание представителя Республики Корея Ким Чон Яна на должность Председателя Интерпола. Будем всячески поддерживать его усилия для укрепления эффективности и авторитета этого важного механизма глобального правоохранительного сотрудничества.

С момента, когда Россия сделала попытку получить контроль над Интерполом, выдвинув своего кандидата на должность главы этой организации, украинские дипломаты, наша национальная полиция провели активную кампанию со странами-партнерами. Ее целью было не допустить реализации замыслов Российской Федерации по использованию этой авторитетной международной организации для еще более масштабного вмешательства, саботажа, подрыва усилий международного сообщества по достижению Интерполом уставных целей, а также для выполнения планов российских спецслужб на территории иностранных государств", - сказано в сообщении.

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В МИД отметили, что эта ситуация в очередной раз подчеркнула "важность усиления взаимодействия демократических стран мира на всех многосторонних площадках для необходимости недопущения использования международных организаций для осуществления Москвой своих нечестных и агрессивных планов".

Напомним, 20 ноября, четыре сенатора США призвали американского президента Дональда Трампа и Генассамблею Интерпола голосовать против назначения российского разведчика Александра Прокопчука главой Международной организации уголовной полиции Интерпол.

21 ноября состоятся выборы главы международной организации уголовной полиции Интерпол. На эту должность претендуют россиянин Александр Прокопчук, который возглавляет Национальное бюро Интерпола российского МВД и последние два года является вице-президентом Интерпола.

19 ноября евродепутат Ребекка Хармс заявила, что страны Евросоюза должны будут выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин. Глава МВД Украины Арсен Аваков уже пригрозил, что Украина может выйти из главного надзорного учреждения, если его возглавит российский разведчик.