В областной клинической больнице во Львове произошел пожар: эвакуированы десятки человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о пожаре поступило к спасателям 21 ноября в 11:27. Согласно информации, возгорание произошло на крыше Львовской областной клинической больницы медицинского института, расположенной на ул. Черниговская, 7.
"Спасатели эвакуировали с 3-го этажа больницы 60 человек и вывели на свежий воздух 170 человек. Со 2-го этажа пожарные вывели еще 60 человек", - казано в сообщении.
В настоящее время проводятся работы по ликвидации пожара.