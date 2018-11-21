Военная прокуратура расследует ранение военнослужащего 30-й ОМБр во время учений на Ривненском полигоне по статье "Небрежное отношение к военной службе"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона Украины.

"Под процессуальным руководством военной прокуратуры Ривненского гарнизона проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту небрежного отношения военного должностного лица к службе, повлекшего тяжкие последствия, совершенного в условиях особого периода. Установлено, что 20 ноября 2018 г. около 12 часов на территории Ривненского общевойскового полигона во время учебных стрельб разорвался артиллерийский снаряд вблизи группы военнослужащих, которая в тот момент временно остановились с военной техникой. В результате взрыва 19-летний солдат получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного касательного ранения верхней трети правого плеча", - рассказали в прокуратуре.

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По данным прокуратуры, сразу же после инцидента пострадавшему была оказана первая медицинская помощь и его доставили в больницу, где прооперировали. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 3 ст. 425 УК Украины осуществляет Костопольский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Ривненской области, а процессуальное руководство - военная прокуратура Ривненского гарнизона. Досудебное расследование продолжается.