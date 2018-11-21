Не Сичеславская, а Днепровская: Порошенко подал в Раду законопроект о переименовании Днепропетровской области

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую. Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Декоммунизацию следует завершить. На карте Украины не может быть места для Петровского. Мало того, что он один из руководителей коммунистической диктатуры, он еще и соорганизатор и исполнитель Голодомора, геноцида украинского народа, – отметил глава государства, добавив, что "Днепропетровская область станет Днепровской, а место Петровского – на свалке истории".

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Отмечается, что процедура изменения названия области предусматривает поправки в Конституцию.

"Анализ показывает, что за Днепровскую область проголосует более трехсот депутатов. Нужен не пиар, а результат – то есть, окончательное завершение декоммунизации", – говорится в сообщении.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что законом о декоммунизации определено, что к символике коммунистического тоталитарного режима относятся, в частности названия областей, в которых использованы имена или псевдонимы лиц, занимающих руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР).

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Напомним, накануне Рада не смогла переименовать Днепропетровщину. Переименование Днепропетровской области в Сичеславскую поддержали только 202 нардепа при 226 необходимых.

Ранее 20 ноября депутаты переименовали Кировоградский район Кировоградской области в Кропивницкий.