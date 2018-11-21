Прокуратура передала в суд дело банка "Михайловский": сотрудников обвиняют в хищении 200 млн грн

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, производства открыты по фактам хищения средств и совершения иных преступлений, связанных с деятельностью банка.

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Вчера, 20 ноября, прокуратура направила в суд обвинительный акт против шести фигурантов дела о хищении активов банка "Михайловский", а именно: председателя правления банка, членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета. Следствие установило, что они совместно разработали план, заключавшийся в выводе активов из банка. Сотрудники банка выдавали кредиты подконтрольным юридическим лицам для использования их в интересах владельцев "Михайловского".



Ущерб от таких действий превышает 200 млн грн.



Фигурантам предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364-1 УК Украины) и подделке официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).



Материалы по подозрению еще трех причастных членов правления банка вынесены в отдельное производство в связи с пребыванием этих лиц в розыске.

Санкции статей предусматривают до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.