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21.11.18 15:05

Порошенко обещает решить вопрос перевооружения войск на новые образцы оружия в кратчайшие сроки

Государство сделает все, чтобы десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины в кратчайшие сроки получили новые образцы оружия.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с составом подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ после завершения учений в Житомирской области в среду.

"Темпы перевооружения на новые образцы оружия не в полной мере отвечают нуждам. Хочу заверить вас, что государство сделает все, чтобы решить эти проблемы в кратчайшие сроки", - заявил Порошенко.

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По его словам, уже проведены короткие совещания с представителями Министерства обороны, руководством Генерального штаба, "поставлены задачи о внесении соответствующих предложений, будут даны соответствующие указания украинскому правительству, обращение к парламенту".

"Я заявляю: украинская армия всегда будет иметь полную поддержку верховного главнокомандующего", - добавил Порошенко.

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