Украина смогла консолидировать усилия стран-членов Интерпола при избрании главы организации, - начальник Укрбюро Неволя

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции, об этом заявил начальник департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции Василий Неволя.

По его словам, победа корейского представителя стала победой для всей организации.

"Это победа организации, которая смогла продемонстрировать свою консолидированность, свою общность. И Украина была очень активной - без преувеличений, стала определенным центром консолидации, координации усилий соседних стран и стран – мировых лидеров", - подчеркнул начальник Укрбюро Интерпола.

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"Мы можем действительно с гордостью сказать "Слава Украине!", слава нашим профессионалам, которые создали все условия для того, чтобы эта победа состоялась", - добавил Неволя.

Отметим, в ходе голосования за кандидатуру на должность главы Интерпола в среду утром в поддержку и.о. главы организации, представителя Южной Кореи Ким Чон Яна был отдан 101 голос, а за его соперника, представителя РФ, вице-президента Интерпола Александра Прокопчука – 61.

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