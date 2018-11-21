"Евробляхеры" прекращают блокирование дорог. ВИДЕО

Участники акции по блокированию дорог по Украине и под Верховной Радой заявили, что прекращают блокирование автотрасс. Об этом заявили лидеры протеста, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Сегодня акцию гражданского неповиновения под стенами ВР и на автодорогах Украины мы приостанавливаем. Нам надо переформатироваться", – заявил председатель организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич.

"Евробляхеры" заявили, что снимают блокаду с дорог, потому что она исчерпала свою целесообразность. В то же время дождутся подписания законопроектов, против которых они выступают, спикером ВР, а затем переместятся с протестом под Администрацию президента – именно Порошенко сможет наложить вето на документы.

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Когда именно они выйдут в АП, в "АвтоЕвроСиле" обещают сообщить позже.

Ранее в среду, 21 ноября, Национальная полиция призвала участников митинга разблокировать дороги. В случае неповиновения полицейские пообещали "действовать жестко".

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "либеральная лояльность к "евробляхерам" закончилась там, где они превратили право на протест в ущемление прав других".

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Акция протеста хозяев машин на еврономерах началась накануне. Автомобилисты требуют отменить новые правила растаможки автомобилей из Европы. Их не устраивает, в частности, что растаможка старых машин обойдется дороже, чем растаможка новых.

Протест был заявлен организаторами как всеукраинский и бессрочный. По состоянию на сегодня "евробляхеры" блокировали дороги в 15 областях Украины.