Повышение эконалога отразится на коммунальных тарифах, - глава "Укрметаллургпрома" Каленков

Такое мнение 112.ua озвучил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в рамках статьи "Бюджетный оброк: Эконалог повышают в 25 раз, но поможет ли это улучшить экологию?".

"Повышение экологического налога безусловно приведет к увеличению себестоимости продукции украинских предприятий и, соответственно, снижению их конкурентоспособности. В этом случае, либо уменьшится количество производимой продукции, либо меньше средств останется для инвестиций, в том числе для тех же экологических мероприятий", - сказал 112.ua Каленков.

По словам Каленкова, с повышением экологического налога в 25 раз дополнительные выплаты только с предприятий ГМК возрастут более чем на 300 млн грн: "Предприятия энергетического комплекса будут платить еще больше, по нашим подсчетам, более 1 млрд грн. Разумеется, повышение затрат энергокомпаний отразится на тарифах. За это дополнительно заплатят как промышленность, так и население. И это, в свою очередь, будет фактором, раскручивающим инфляцию".

По словам эксперта, рынок хотел бы усовершенствования системы экологического налогообложения, когда предприятия, которые инвестируют средства в экологические мероприятия, поощряются.

"Экологические сборы должны уменьшаться пропорционально инвестициям. Деньги, которые собираются с предприятий в центральный или местный бюджеты, должны тратиться на экологические мероприятия", - сказал 112.ua Каленков.

По словам президента объединения предприятий "Укрметаллургпром", даже Беларусь продвинулась в сторону более эффективной системы экологического налогообложения больше, чем Украина. Там предусмотрено уменьшение эконалога на размер инвестиций, которые предприятия вкладывают в экологические проекты: "Украинские предприятия инвестируют самостоятельно и к тому же еще платят эконалог в полном объеме, независимо от вложений в экопроекты".

По его словам, некоторые компании активно инвестируют средства в улучшение экологии: так, в прошлом году предприятия ГМК направили на природоохранные мероприятия 2,9 млрд грн. "Предприятия ГМК понимают важность улучшения экологических показателей в городах, в которых сосредоточены крупные промышленные предприятия. Мы готовы брать на себя обязательства по инвестициям в экологические мероприятия. Предприятия ГМК понимают, что для людей вопросы экологии стоят не менее остро, чем вопрос благосостояния. Предприятия заинтересованы, чтобы в регионах их присутствия экологическая ситуация улучшалась", - сказал Александр Каленков.

Он отметил, что даже два-три года назад, когда металлургическая отрасль переживала не лучшие времена, объем инвестиций в экологические проекты не сокращался.