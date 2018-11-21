Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
21.11.18 15:39

Житомир стал первым областным центром, который создал объединенную территориальную громаду, - вице-премьер Зубко

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что Житомир стал первым областным центром, который создал объединенную территориальную громаду (ОТГ).

Житомир стал первым областным центром, который создал объединенную территориальную громаду, - вице-премьер Зубко

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня он сказал на заседании Кабинета Министров, которое правительство транслировало в YouTube.

"Сегодня (в Украине) начался процесс присоединения к городам областного значения. И самое главное – у нас есть города областного значения, включая областные центры, которые становятся объединенными территориальными громадами", – заявил Зубко.

По его словам, это дает возможность присоединить сельские территории к городам и развивать их инфраструктуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще 72 ОТГ в Украине могут полноценно осуществлять свое самоуправление, - Минрегион



Вице-премьер сообщил, что сегодня 25 городов областного значения получили возможность стать ОТГ:

Хмельник (Винницкая область);
Доброполье (Донецкая область);
Константиновка (Донецкая область);
Мариуполь (Донецкая область);
Мирноград (Донецкая область);
Покровск (Донецкая область);
Новогродовка (Донецкая область);
Селидово Донецкой области;
Бердичев (Житомирская область);
Коростень (Житомирская область);
Малин (Житомирская область);
Новоград-Волынский (Житомирская область);
Бердянск (Запорожская область);
Коломыя (Ивано-Франковская область);
Львов;
Червоноград (Львовская область);
Тернополь;
Бережаны (Тернопольская область);
Купянск (Харьковская область);
Лозовая (Харьковская область);
Славута (Хмельницкая область);
Староконстантинов (Хмельницкая область);
Каменец-Подольский (Хмельницкая область);
Хмельницкий;
Черновцы.
Процесс децентрализации начался в 2014 году с принятия концепции реформы местного самоуправления и территориальной организации власти.

Первая община была создана 13 июля 2015 года в Луганской области: в Новопсковскую ОТГ вошли шесть населенных пунктов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине создано 838 ОТГ, до 2020 года должно быть около 1450, - Зубко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100