Гройсман поручил Мининфраструктуры отработать возможность обеспечения детей светоотражающими средствами: "Давайте сделаем специальные наборы"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я бы хотел сегодня выйти с инициативой и поручить Мининфраструктуры чтобы подумать, каким образом можно обеспечить детей специальными светоотражающими средствами, чтобы их было заметно вечером. Это будет серьезное мероприятие, и это будет влиять на уровень безопасности", - сказал Гройсман.

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Он отметил, что в Украине сейчас уже темнеет рано и необходимо позаботиться о том, чтобы дети были заметны для водителей.

"Давайте сделаем специальные наборы, обеспечим детей в школах и думаю, что это будет наш вклад в безопасность. Поэтому, пожалуйста, обработайте, внесите предложения по этому поводу", - предложил Гройсман.

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Он отметил, что вопрос защиты жизни и здоровья участников дорожного движения в этом году стал приоритетным в политике развития дорожной отрасли. В качестве примеров, премьер напомнил об усилении ответственность водителей за нарушение скоростного режима, строительстве островков безопасности и безопасных переходов.