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21.11.18 15:47

Совет адвокатов призвал ВР не принимать законопроект №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" под влиянием манипуляций

САУ отмечает попытки цензурировать критику законопроекта, который несет риски потери возможностей защиты прав граждан.

Совет адвокатов Украины (САУ) призвал депутатов Верховной Рады Украины не принимать законопроект №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" под влиянием манипуляций мнением адвокатуры.

Об этом говорится в резолюции САУ от 21 ноября 2018 года, опубликованной на официальном веб-сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины., передают Українські новини.

"Как заслон справедливой критике законопроекта №9055 со стороны адвокатского сообщества всей Украине 19.11.2018 года в Верховную Раду Ассоциацией юристов Украины (АЮУ) было подано открытое обращение в поддержку законопроекта. Но надо учесть, что Ассоциация юристов Украины не представляет интересы именно адвокатского сообщества нашего государства, а является представительством работников прокуратуры, полиции, налогов, таможенников, судей, а также, в частности, определенной незначительной части адвокатов", - говорится в резолюции.

Исходя из такого состава этой организации, ее лоббистские усилия выглядят логичными, ведь законопроект содержит положения о предоставлении преференций в доступе к адвокатской профессии для прокуроров и судьи без прохождения 2-годичной стажировки.

"Законопроектом на откуп суду отдано привлечение адвокатов к ответственности за злоупотребление процессуальными правами, в угоду правоохранительным органам нивелирован принцип конфиденциальности в деятельности адвоката, а также упрощена процедура замены защитника по договору на адвоката из государственной системы бесплатной правовой помощи. Юристы-госслужащие, которые составляют еще одну значительную группу членов АЮУ, пытаются реализовать доступ к суду по принципам, предусмотренным нормами законодательства об адвокатской деятельности. Поэтому становится абсолютно понятным, почему Ассоциация юристов лоббирует этот законопроект. Он внедряет амбициозные планы большинства членов этой организации - работников правоохранительных органов и судов - усилить их профессиональные права за счет давления на адвокатов", - говорится в резолюции.

С момента внесения законопроекта в парламент САУ уже в третий раз обращает внимание народных депутатов на реальные перспективы потери адвокатурой своей независимости, которые прямо противоречат интересам миллионов украинских граждан.

Совет адвокатов призвал ВР не принимать законопроект №9055 Об адвокатуре и адвокатской деятельности под влиянием манипуляций 01
Совет адвокатов призвал ВР не принимать законопроект №9055 Об адвокатуре и адвокатской деятельности под влиянием манипуляций 02

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