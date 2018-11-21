ГПУ провела обыски в помещении ГФС в Черновицкой области в рамках "орехового дела"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается: "Указанные меры обусловлены необходимостью проверки информации о причастности должностных лиц указанных органов к незаконным схемам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при экспорте "грецких орехов".

Стоит отметить, что Генеральной прокуратурой Украины совместно с ГУБКОП СБ Украины в этом году на территории области обезврежена преступная организация, участники которой используя аналогичные схемы по экспорту орехов нанесли ущерб государству на сумму свыше 300 млн грн.

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Сейчас продолжается досудебное расследование, начальнику ГУ ДФС в Винницкой области, его первому заместителю, а также подконтрольным руководителям субъектов хозяйствования сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины.

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Досудебное расследование продолжается.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".

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