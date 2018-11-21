ГПУ провела обыски в помещении ГФС в Черновицкой области в рамках "орехового дела"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
В сообщении отмечается: "Указанные меры обусловлены необходимостью проверки информации о причастности должностных лиц указанных органов к незаконным схемам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при экспорте "грецких орехов".
Стоит отметить, что Генеральной прокуратурой Украины совместно с ГУБКОП СБ Украины в этом году на территории области обезврежена преступная организация, участники которой используя аналогичные схемы по экспорту орехов нанесли ущерб государству на сумму свыше 300 млн грн.
Сейчас продолжается досудебное расследование, начальнику ГУ ДФС в Винницкой области, его первому заместителю, а также подконтрольным руководителям субъектов хозяйствования сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда".