Иск в ЕСПЧ от антикоррупционеров по деньгам Януковича открывает путь к тому, чтобы беглецы вернули украденные миллиарды, - Пашинский

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский на заседании комитета, сообщает пресс-служба политика, передает Цензор.НЕТ.

"Все вы помните, как в 2015-2016 годах мы требовали конфисковать деньги Януковича, речь шла о 1,5 млрд долларов арестованных средств, которые конфисковали в доход государственного бюджета. Вы помните, какое колоссальное сопротивление нам оказывалось. Какие только силы не были брошены окружением Януковича, чтобы сорвать принятие этого законопроекта (о конфискации. - Ред.), который только раз нам удалось поставить в повестку дня", - заявил Пашинский.

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Одним из аргументов, который использовали сторонники неконфискации денег Януковича, было то, что Янукович якобы подаст в ЕСПЧ, выигрывает и заберет себе эти средства обратно.

"Прошло несколько лет, деньги мы слава Богу, конфисковали, они попали в бюджет государства абсолютно прозрачно и понятно для всех. В том числе на вопросы обороны и безопасности, но сегодня появилась информация, что некая Дарья Каленюк, которая представляет некую организацию Центр содействия (противодействия. - Ред.) коррупции, подал в ЕСПЧ иск с целью раскрыть Януковичу путь к возвращению этих средств" , - сообщил нардеп.

"Это вопрос не только Генеральной прокуратуры, этот вопрос и ВР, и нашего комитета по вопросам нацбезопасности. Несомненно, что такие попытки вернуть Януковичу украденные средства, они дестабилизируют бюджетно-финансовую ситуацию, они дестабилизируют выполнение бюджета, выполнение оборонного бюджета и они недопустимы", - подчеркнул Пашинский.

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"Я обращаюсь в первую очередь к так называемым борцам с коррупцией. Уважаемые мои, ни одни взятки не оправдывают возвращения Януковичу украденных денег. Это все за пределами не только здравого смысла и закона, это вне морали", - подытожил Сергей Пашинский.