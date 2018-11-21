Минобороны Украины и Великобритании подписали совместное заявление

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.

В тексте заявления говорится: "Министерство обороны Украины и Министерство обороны Великобритании (далее - стороны), исходя из обоюдного стремления к продолжению сотрудничестваи укрепления двусторонних отношений в оборонной сфере,

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в целях развития сотрудничества путем наращивания усилий, направленных на поддержание мира, стабильности и безопасности в европейском и евроатлантическом пространстве в условиях кардинальных изменений в характере современных вызовов и угроз, по итогам встречи Министра обороны Украины и Государственного секретаря по вопросам обороны Великобритании 21 ноября 2018 года в г. Лондоне:

- отметили, что агрессия против Украины со стороны Российской Федерации является непосредственной угрозой евроатлантической безопасности и вызовом существующей системе международных отношений;

- подчеркнули, что продолжающееся нарушение условий режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Российской Федерацией незаконных вооруженных формирований приводит к ежедневным потерям среди украинских военных

и гражданского населения, настойчиво призывали Российскую Федерацию и ее незаконные вооруженные формирования на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей к полному выполнению Минских договоренностей, начиная с всестороннего прекращения огня и отвода тяжелого вооружения;

- осудили наращивания военного присутствия Российской Федерации вокруг границ Украины, на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республике Крым, а также дестабилизирующие действия Российской Федерации в Черноморско-Азовском регионе;

- договорились углубить сотрудничество по противодействию агрессии со стороны Российской Федерации, ее преступной деятельности и подрывным действиям против основанной на международном праве системы безопасности на территории Украины,

в Великобритании и других странах.

Министерство обороны Великобритании:

- отметило полную и безоговорочную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины;

- заверил о продолжении всесторонней поддержки евроатлантических стремлений Украины, в первую очередь процесса наращивания возможностей Вооруженных Сил Украины путем внедрения оборонной реформы Украины в соответствии со Стратегическим оборонным бюллетенем.

Министерство обороны Украины подтвердило решимость продолжить реформирование сектора обороны в соответствии с принципами и подходов, принятых в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Стороны согласились по внедрению таких форм дальнейшего сотрудничества:

- поддержание постоянного диалога между оборонными ведомствами двух государств;

- углубление сотрудничества в вопросах киберзащиты, противодействия гибридным угрозам и военной разведки;

- увеличение консультативно-совещательной помощи Украине со стороны Великобритании;

- усиление военно-дипломатического представительства Великобритании в Украине.

Стороны согласились углубить сотрудничество по следующим приоритетным направлениям:

- подготовка войск (сил) на оперативном уровне путем увеличенной присутствия Великобритании в рамках операции "Орбитал";

- развитие перспективных возможностей Вооруженных Сил Украины, в частности Военно-Морских Сил и Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;

- поддержка изменений качества и содержания военного образования в Украине с привлечением консультативно-совещательной помощи со стороны британских экспертов;

- углубление военно-технического сотрудничества, налаживание тесного сотрудничества между оборонно-промышленными комплексами двух стран;

- содействие развитию оборонной инфраструктуры.

Министр обороны Украины и Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании достигли договоренности о продлении двустороннего диалога в 2019 году.

Эта Совместное заявление не является юридически обязывающим".