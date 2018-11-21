Украинские десантники получат "Джавелины", - Порошенко

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины на базе учебного центра ДШВ ВСУ в Житомирской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН .

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Кроме Javelin десантно-штурмовые войска получат бронетранспортеры БТР-3ДА и БТР-4, грузовые и специальные автомобили и командно-штабные машины "Свитязь".

"В следующем году будут продолжены работы по укомплектованию подразделений десантно-штурмовых войск бронетранспортерами не только БТР-3ДА, но и БТР-4, грузовыми и специальными автомобилями, командно-штабными машинами" Свитязь ", противотанковыми ракетными комплексами, в том числе и Javelin", - подчеркнул глава государства.

По его словам, воины-десантники постепенно получают новые и модернизированные образцы вооружения, военной техники и современные средства связи, которые позволяют выполнять боевые задачи любой сложности.

"За последние годы на вооружение десантно-штурмовых войск подано около 150 новейших образцов вооружения и военной техники. Это БТР-3ДА, противотанковые ракетные комплексы "Стугна" и "Корсар", - отметил президент.