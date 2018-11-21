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21.11.18 17:01

В Днепре сообщили о минировании трех вокзалов и метро, информация оказалась ложной. ФОТО

Объекты инфраструктуры проверили полицейские и взрывотехники, взрывчатки ни на одном из них не нашли.

днепр,минирование

В полицию Днепра поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала, Южного железнодорожного вокзала, а также трех станций метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

Информация о минировании объектов инфраструктуры появилась у правоохранителей в 13:00. На место сразу же выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и представители других служб.

В Днепре сообщили о минировании трех вокзалов и метро, информация оказалась ложной 01
В Днепре сообщили о минировании трех вокзалов и метро, информация оказалась ложной 02
В Днепре сообщили о минировании трех вокзалов и метро, информация оказалась ложной 03

С Центрального ж/д вокзала Днепра из-за минирования эвакуировали 180 человек.

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Днепровское СМИ 056.ua сообщает, что минирование оказалось ложным. Об этом в комментарии изданию сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

В данный момент пиротехники и полиция закончили проверку всех объектов.

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