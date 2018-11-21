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21.11.18 17:23

Климкин о постпреде Украины при ОБСЕ Игоре Прокопчуке: классно, что у нас на дипслужбе есть такие патриоты

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался в поддержку постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука, который является братом генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Климкин написал в Фейсбуке. 

"Классно, что у нас на дипломатической службе есть такие патриоты как Игорь Прокопчук. Я никогда не понимал упреков на предмет того, что родственные связи являются каким-то образом мерилом порядочности. Важна личная позиция и вклад, преданность Украине и патриотизм. Игорь именно такой, вы это поймете", - написал П.Климкин.

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"К сожалению, вокруг слишком много равнодушных и коррупционеров с идеальной родословной. Ничего, обязательно прорвемся", - добавил он.

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Климкин о постпреде Украины при ОБСЕ Игоре Прокопчуке: классно, что у нас на дипслужбе есть такие патриоты 01

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