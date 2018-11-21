Таможенники на Харьковщине помешали незаконному вывозу в Россию 12,5 тыс. долл., - ГФС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Во время таможенного досмотра автобуса, который двигался в Россию, гражданка Украины заявила, что перемещает иностранную валюту в сумме, не превышающей разрешенную законодательством. В ходе проведения дальнейшего досмотра вещей и ручной клади пассажирки она предъявила иностранную валюту на общую сумму 24 тыс. долларов, что превышает на 12 570 долларов установленную Национальным банком Украины норму перемещения иностранной валюты без письменного декларирования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Незадекларированные 24 тыс. евро изъяты на границе с Польшей, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Относительно правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.