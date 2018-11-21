Руководство ГФС Винницкой области подозревают в создании преступной организации, - ГПУ

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении начальнику главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Руслану Осмоловскому. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодня в этом производстве объявлено о подозрении начальнику Главного управления ГФС в Винницкой области О. в совершении уголовных правонарушений, а также еще двум активным участникам преступной организации Н. и Ч., один из которых объявлен в розыск", – сообщили агентству в ведомстве.

В Генпрокуратуре рассказали, что ведут досудебное расследование в уголовном производстве по фактам создания преступной организации для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

В частности, речь идет о злоупотреблении служебным положением должностными лицами органов ГФС, умышленном уклонении от уплаты налогов субъектами хозяйствования при экспортно-импортных операциях и получении взяток.

Как отметили в ГПУ, в результате нарушений налогового законодательства и законодательства в сфере ведения внешнеэкономической деятельности преступная группировка под руководством должностных лиц органов ГФС нанесла государству ущерб на сумму более 300 миллионов гривен.

В ведомстве рассказали, что суд уже избрал одному из участников преступной организации Ч. меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 миллионов гривен.

Как сообщалось, в июле правоохранители приходили к Осмоловскому с обыском.

В ГФС заявляют, что ситуация с Осмоловским – это ничто иное, как "ответ силовиков на начало масштабной борьбы против контрабанды и коррупции на таможне".