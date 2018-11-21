Для разгрузки пенитенциарной системы нужно расширить практику применения электронного браслета, - Минюст

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в настоящее время украинские следственные изоляторы заполнены в среднем на 85%, а Лукьяновское СИЗО - на 99%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан сотрудник киевского СИЗО, распространявший наркотики среди заключенных. ВИДЕО

"В учреждениях пенитенциарной системы содержатся люди, осужденные по статьям, по которым в других странах содержание под стражей может быть заменено на иную ограничительную меру, в частности, ношение "электронного браслета", - скаал Чернышов.

Он также отметил, что вместе с экспертами из Норвегии, Литвы и других стран Минюст уже занялся наработкой базы изменений в законодательство по реализации системы электронного мониторинга как подозреваемых в преступлениях, так и осужденных.

Чернышов напомнил, что в других странах электронный мониторинг применяется намного шире, чем в Украине - с его помощью продолжают контролировать людей после условно-досрочного освобождения, также он применяется в отношении педофилов и насильников, даже после полного отбытия ими наказания. Кроме того, электронный мониторинг может заменить отбывание наказания по ряду статей. Такой вид контроля применяется также и в отношении подозреваемых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня вступила в силу норма о наложении штрафов на сумму долга по алиментам

Кроме того, в ряде стран электронный мониторинг не только сокращает расходы госбюджета на содержание подследственных и заключенных в учреждениях, но и является источником наполнения бюджета. "Я говорю о практике, когда субъекты электронного мониторинга за браслеты сами платят. В США - это около $20 в сутки, в странах ЕС - в среднем около 22 евро в сутки", - пояснил Чернышов.

"Безусловно, в отношении подследственных, в случаях которых высок риск совершения повторного преступления, давления на свидетелей и на следствие, об изменении меры пресечения на электронный мониторинг не может быть и речи. Но и в украинском УПК есть масса статей, при которых нет смысла отправлять человека в СИЗО. Такая практика позволила бы снизить расходы бюджета", - добавил Чернышов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За поставку наркотиков заключенным арестован инспектор Лукьяновского СИЗО, - прокуратура. ФОТО