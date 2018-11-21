Не все судьи готовы к оценке обществом и хотят уходить в узкую специализацию, - Щотка о непопулярности конкурса на должности в Антикоррупционный суд

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал замглавы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Станислав Щотка.

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"В конкурсе в Верховный Суд приняло участие около 60% судей, на конкурс в Высший антикоррупционный суд документы подали 50%", - заявил он, уточнив, что в ВАС в большей степени идут криминалисты и административисты. "Некоторые кандидаты сразу регистрировались на два конкурса: и сюда, и в Верховный Суд. Эти же конкурсы идут параллельно. Как-то в один день 30 человек зарегистрировались и туда, и туда. По закону можно, нет ограничения. Хотя потом им пришлось все-таки выбрать, куда пойти и какие писать тесты", - отметил Щотка.

Он подчеркнул, что на количество поданных заявок повлияло также то, что многие судьи не хотят уходить в узкую специализацию. "И самое главное - не все готовы к постоянному повышенному вниманию и оценке своей работы обществом. Любое решение судьи в таком суде будет предметом оценки, причем от "абсолютна перемога" до "абсолютна зрада". Это надо понимать, это надо выдерживать. Вот я, не будучи судьей ни одного суда на сегодняшний день, работая в комиссии, живу с этим уже определенное количество лет. Когда в одном случае "Ура и браво!", а в другом "Горите в аду, негодяи, от того, что вы там творите". Вот выйдет ваше интервью, посмотрите, какие будут комментарии", - поделился замглавы ВККС.

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Полный текст интервью со Станиславом Щоткой: "Любое решение судьи в антикоррупционном суде будет предметом оценки, причем от "абсолютна перемога" до "абсолютна зрада" читайте ЗДЕСЬ.