Жители Смелы продолжают блокировать дорогу на Киев из-за газовых тарифов, - "Укравтодор"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укравтодор.

Акция проходит на 198-м километре трассы Киев-Знаменка - на выезде из Смелы в направлении Киева.

"На месте происшествия обеспечения безопасности дорожного движения и охране общественного порядка осуществляют наряды сотрудников патрульной полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, жители смели начали акцию протеста 19 ноября. Люди требуют подписания договора между КП "Смилакомунтеплоенерго" и "Нафтогазом" о списании долга, возникшего во время деятельности предыдущего предприятия.

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Напомним, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время.

На оперативном совещании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе.

Утром в пятницу, 16 ноября вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что в рабочем режиме по подаче теплоносителя работает 9 котельных.

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Позднее в этот же день мэр Смелы Алексей Цыбко заявил, что "Нафтогаз" отказался подписать соглашение о поставках газа, и сейчас город фактически ворует газ. Причиной отказа "Нафтогаза" от подписания договора Цыбко назвал то, что местная власть не захотела брать на себя долги частной компании.