Чалый рассказал о новых попытках дискредитировать Украину в США

Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал посол Украины в США Чалый

Чалый отметил: "Хроника соревнований за последние дни на американском информационном фронте: две попытки атак на меня и Посольство Украины в США по тем же мошенническими схемами. Провалены. Но еще два штата в США признали Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом. Итог: 2: 0 в пользу Украины. "Русский мир" выбрасывает деньги на ветер. Ну и хорошо: потратят больше ресурсов здесь - меньше останется на наемников и оружие, которым убивают наших".

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