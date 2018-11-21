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21.11.18 19:31

Чалый рассказал о новых попытках дискредитировать Украину в США

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый заявил о том, что атаки пранкеров, которые имеют целью дискредитировать его и украинское посольство в целом, продолжаются.

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Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал посол Украины в США Чалый

Чалый отметил: "Хроника соревнований за последние дни на американском информационном фронте: две попытки атак на меня и Посольство Украины в США по тем же мошенническими схемами. Провалены. Но еще два штата в США признали Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом. Итог: 2: 0 в пользу Украины. "Русский мир" выбрасывает деньги на ветер. Ну и хорошо: потратят больше ресурсов здесь - меньше останется на наемников и оружие, которым убивают наших".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва нашла новый способ дискредитации: пранкеры звонят чиновникам США от лица украинских служащих и выпытывают информацию, - Чалый

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