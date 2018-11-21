С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня, ни один украинский воин не пострадал, - пресс-центр ООС

"В районе Красногоровки захватчики провоцировали украинских военных из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вблизи Крымского, противник дважды применил ручные противотанковые гранатометы. Также оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку от Славного и Новозвановки", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.

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Уточняется, что обороняющиеся подразделения принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов и ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных. При этом потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

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Напомним, в минувшие сутки, 20 ноября, враг осуществил шесть обстрелов по позициям ВСУ, ни один украинский воин не пострадал, уничтожены четверо террористов.