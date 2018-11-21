Комиссия Киевсовета поддержала создание сквера Небесной Сотни

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Киевсовета.

"Комиссия по вопросам экологической политики поддержала мое предложение официально создать зеленую зону по улице Михайловской, 24-26. Таким образом город реализует электронную петицию о возвращении киевлянам сквера Небесной Сотни. Очень символично, что это произошло именно сегодня - в пятую годовщину Революции Достоинства . Официальный статус защитит земельный участок от посягательств застройщиков. А также даст возможность городу заниматься сквером - организовать полив, уборку и улучшить благоустройство ", - рассказал автор инициативы, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Отмечается, что сквер Небесной сотни по улице Михайловской, 24-26 самостоятельно обустроили активисты и волонтеры. Но земельный участок находился в частной собственности, там планировалось строительство гостинично-офисного центра. В этом году территория была возвращена в собственность государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевляне провели уборку на аллее Героев Небесной Сотни. ФОТО