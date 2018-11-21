Пограничники проверяют информацию о задержании украинцев на границе с оккупированным Крымом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на начальника отдела коммуникаций со СМИ Администрации Госпогранслужбы Андрея Демченко.

"Мы видели информацию, которую распространили представители оккупационной власти. Однако, поскольку мы не поддерживаем связей с ними, официального подтверждения относительно этого задержания мы не имеем. Мы своими силами выясняем возможные обстоятельства задержания", – сообщил Демченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ заявляет о задержании на границе с оккупированном Крымом двух украинцев

Ранее росСМИ сообщили о том, что российские силовики задержали на админгранице с оккупированным Крымом двух граждан Украины, которые якобы находились в федеральном розыске за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ.