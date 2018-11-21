Совет Европы не предоставлял официальных оценок закону об адвокатуре, - Совет адвокатов Украины

Совет Европы не предоставлял официальных оценок законопроекту №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Об этом говорится в резолюции Совета адвокатов Украины (САУ) относительно неприемлемости законопроекта по мотивам разрушения института защиты прав человека и международных репутационных потерь для Украины, опубликованной на официальном веб-сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ).

"На самом деле, оценка документа на этапе его проработки была осуществлена в Отчете экспертов Совета Европы "Относительно проекта закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" и других связанных законодательных актов Украины еще в декабре 2017 года", - сказано в заявлении.

Экспертный отчет был выполнен в рамках проекта СЕ "Поддержка внедрения судебной реформы в Украине". На первой странице отчета указано, что взгляды, изложенные в этом отчете, принадлежат авторам и не обязательно отражают позицию Совета Европы, отметили адвокаты.

Таким образом, по убеждению юристов, отчет экспертов проекта Совета Европы не является официальным заключением Совета Европы. Кроме того, мандат экспертов предусматривал оценку предыдущего варианта законопроекта на соответствие минимальным европейским стандартам. Эксперты также не анализировали действующий закон об адвокатуре, принятый в соответствии с выводов "Венецианской комиссии" от 2011 года и во исполнение условий будущего Соглашения об ассоциации Украина - ЕС.

"Сейчас мы видим, как реформа украинской адвокатуры превратилась в кулуарную игру. И в ней некоторые политики пытаются использовать авторитет европейских институтов в своих собственных целях, но вопреки интересам Украины. Такие вещи однозначно недопустимы и могут иметь для государства негативные последствия международного масштаба", - говорится в резолюции САУ от 21 ноября 2018 года.

В резолюции САУ упомянут тот факт, что в ходе подготовки этого документа эксперты Совета Европы исключили консультации с НААУ как официальным представителем адвокатуры, что прямо противоречит европейским и международным стандартам.

Реальные выводы относительно соответствия законопроектов стандартам Совета Европы предоставляет "Венецианская комиссия", подчеркнули юристы. Так, НААУ еще 22 октября 2018 года обратилась к президенту Украины по поводу того, направлен ли поданный им законопроект №9055 "Венецианской комиссии" для прохождения комплексной оценки на соответствие европейским стандартам. Ответа до сих пор не предоставлено.

Несмотря на многочисленные ограничения прав адвокатов и коррупционные риски законопроекта, САУ призывает народных депутатов не поддерживать этот документ.

"Последствиями принятия законопроекта №9055 станет ухудшение международного имиджа Украины, фактическая невозможность выполнения международных соглашений и договоров, прежде всего Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, потеря позиций в международных рейтингах демократии и инвестиционной привлекательности Украины", - говорится в резолюции САУ.

САУ во время заседания 15 января 2017 года принял Открытое обращение по поводу проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" (новая редакция) и других законодательных актов Украины", которое касалось недостатков отчета экспертов Совета Европы.

Ранее в Администрации президента сообщили, что Совет Европы предоставил положительный вывод относительно законопроекта № 9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".