Порошенко: Проблема международного аэропорта для Днепра будет решена в ближайшее время. ВИДЕО+ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба мэрии Днепра.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Как отмечается, темой обсуждения стала, в частности, ситуация с Днепровским аэропортом. Так, уже в четверг Верховная Рада Украины должна принять государственный бюджет на следующий год. По инициативе Президента Украины в финансовый документ будет включена соответствующая статья относительно Днепровского аэропорта.

По словам Порошенко, сейчас качество услуг аэропортов страны является одним из основных приоритетов.

"Кроме Киева, кроме Львова, я хочу подчеркнуть, что я твердо заинтересован, чтобы в этот перечень вошел Днепр. Вспоминаю просьбу вашу, как городского головы, просьбу народных депутатов от Днепра. Хочу сказать, что мы завершили переговоры с правительством, с Премьер-министром, министром инфраструктуры. По моей просьбе в проект бюджета включена отдельная программа по строительству современного международного аэропорта в Днепровской области", - сказал Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Днепре родители могут контролировать питание детей в садах и школах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины отметил, что за три года после возведения нового аэропорта пассажиропоток может увеличиться на около 3,5 млн человек. Это также позволит осуществлять перелеты из Днепра в более десятка аэропортов стран Европы.

В целом ситуацию с Днепровским аэропортом мэр Борис Филатов назвал сверхважной для города. По его словам, именно политическая воля Президента Украины Петра Порошенко позволила сдвинуть вопрос аэропорта с места.

"Сегодня финализированы все договоренности. Это, пожалуй, один из важнейших инфраструктурных проектов за годы независимости. Днепр, как я уже говорил, является едва ли не единственным городом-миллионником в мире, где нормально не функционирует аэропорт", - отметил Филатов.

По словам мэра, взлетная полоса действующего Днепровского аэропорта находится в неудовлетворительном состоянии.

"При неэффективной работе существующего аэропорта днепряне не могут, в частности, почувствовать все преимущества безвизового режима", - отметил Филатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За петицию о выделении бюджетных средств на взлетно-посадочную полосу в Днепре проголосовали 25 тыс. жителей

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 2030 года в Украине должно быть 50 работающих аэропортов, - Омелян