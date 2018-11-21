Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
21.11.18 22:22

В ближайшее время проблема международного аэропорта для города Днепр будет решена, - Порошенко. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с городским головой Днепра Борисом Филатовым заявил, что проблема постройки международного аэропорта в Днепре будет решена в ближайшем будущем.

порошенко,филатов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "В ближайшее время проблема международного аэропорта для Днепра будет решена. По моей просьбе в проект бюджета включена отдельная программа по строительству современного международного аэропорта в Днепропетровской области. Об этом сегодня говорили с мэром Днепра Борисом Филатовым.

Последние несколько дней занимался вопросом привлечением в Украину очень мощных авиакомпаний и авиаперевозчиков. Переговоры прошли успешно. Расширяют свое присутствие Ryanаir, возвращается в Украину Wizz Air. И я заинтересован в том, чтобы в перечень городов, из которых осуществляются регулярные авиаперелеты, вошел Днепр.

Благодаря работе нового аэропорта ожидается увеличение пассажиропотока за три года на три-пять миллионов. Это означает, что жители Днепра, и не только Днепра, возможно Запорожья, Кривого Рога получат возможность путешествовать в 10-15 аэропортов Европы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За петицию о выделении бюджетных средств на взлетно-посадочную полосу в Днепре проголосовали 25 тыс. жителей

В ближайшее время проблема международного аэропорта для города Днепр будет решена, - Порошенко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 2030 года в Украине должно быть 50 работающих аэропортов, - Омелян

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100