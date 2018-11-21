Пятеро украинских школьников получили награды на международном конкурсе технологических разработок в Китае. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом году в конкурсе приняли участие представители около 30 стран, представляющих Великий шелковый путь. Особенность конкурса заключалась в том, что это соревнование технологических разработок, которые участники делают на месте, формируются международные команды количеством 5-7 человек, каждая команда выбирает для себя направление: искусственный интеллект, робототехника, виртуальная реальность и тому подобное. В рамках этой темы за три дня они должны были решить определенную проблему, создать определенный продукт. Это похоже на формат гакатона, но с элементом проектного метода, который реализуется в международной команде ", - рассказал директор Малой академии наук Оксен Лисовой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская команда завоевала четыре медали на международной олимпиаде по астрономии в Китае, - МОН

Украинские школьники были в составе пяти международных команд, которые получили золотые медали. Александр Роменский из Харькова одержал победу в номинациии "3-D печать", Тарас Каюк из Днепра - в номинации "Виртуальная реальность", Елизавета Столярчук из Киева отмечена в номинации "Умный робот", Екатерина Одинец из Ривне - в номинациии "Виртуальная реальность" Екатерина Тимощук из Львова - в номинации "Создание цифрового видео".

Отдельно каждого из украинских школьников отметили дипломом. Тараса Каюка и Екатерину Тимощук - за победу в номинации Best Maker, Елизавету Столярчук и Екатерину Одинец - Best Presentation, Александра Роменского - за лидерство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковские лицеисты завоевали серебро на Международном турнире юных физиков в Китае