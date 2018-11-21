15 правонарушений зафиксировано во время акций протеста владельцев "евроблях" в разных городах, - Тракало

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Нацполиции Киева Ярослав Тракало, передает Цензор.НЕТ.

"Из них 11 - по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций) - по 3 в Житомирской и Ровенской областях, по одному - в Закарпатской, Одесской, Полтавской, Черкасской и Черниговской. 2 - по ч. 2 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и 1 - по ч. 1 ст. 259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) - в Ровенской области. 1 - ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц) в Полтавской области", - написал Тракало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не смогла отменить новые правила растаможки "евроблях"

Всего за время проведения акций протеста, по меньшей мере, в 17 областях Украины правоохранители получили 186 обращений, связанных с перекрытием дорог и другими правонарушениями.

Больше всего, по информации Тракало, таких сообщений зафиксировано в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Сумской областях.

Участие в массовых акциях по всей Украине приняли около 6 тысяч человек.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.

Также смотрите: Чай, сладости, "евробляхи": под ВР продолжается забастовка владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. ФОТОрепортаж

20 ноября владельцы автомобилей на еврономерах устроили акцию неповиновения. Участники требуют отмены законов №8487 и №8488: им не нравится, что растаможка старых автомобилей стоит больше, чем растаможка новых.

В Киеве под Верховной Радой автомобили митингующих перекрыли проезд по улице Грушевского. Во время акции протеста в Киеве полиция задержала трех человек.

По данным МВД, из-за акции протеста в течение дня было ограничено движение в 23 населенных пунктах. Акцию анонсировали как бессрочную, но в ряде областей Украины она завершилась.

21 ноября Национальная полиция призвала участников митинга разблокировать дороги. В случае неповиновения полицейские пообещали "действовать жестко".

Во время заседания парламента председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что 21 ноября на подпись президенту Петру Порошенко будут переданы законы об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения и растаможки автомобилей на еврономерах при ввозе на территорию Украины. К вечеру Укравтодор отчитался о разблокировании дорог.