Женская сборная Украины завоевала путевку на Евробаскет-2019

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.

Сборная Украины поедет на Евробаскет-2019 несмотря на поражение от сборной Испании со счетом 71:84 в последнем выездном матче отборочного турнира.

Украинские баскетболистки стали вторыми в группе F, выиграв 4 из 6 своих матчей, и попали в число 6 лучших команд, занявших вторые места в своих группах.

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Итоговая разница заброшенных/пропущенных мячей у украинской команды составила +108, что позволило украинкам четвертый раз подряд и в девятый раз в истории страны выйти на чемпионат Европы.