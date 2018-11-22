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22.11.18 00:05

Женская сборная Украины завоевала путевку на Евробаскет-2019

Женская сборная Украины по баскетболу вышла в финальную часть чемпионата Европы, который в 2019 году будет проходить в Сербии и Латвии.

баскетбол

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.

Сборная Украины поедет на Евробаскет-2019 несмотря на поражение от сборной Испании со счетом 71:84 в последнем выездном матче отборочного турнира.

Украинские баскетболистки стали вторыми в группе F, выиграв 4 из 6 своих матчей, и попали в число 6 лучших команд, занявших вторые места в своих группах.

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Итоговая разница заброшенных/пропущенных мячей у украинской команды составила +108, что позволило украинкам четвертый раз подряд и в девятый раз в истории страны выйти на чемпионат Европы.

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