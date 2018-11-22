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22.11.18 00:47

За последние три года около 8,5 тысяч ромов получили украинские документы, - Госмиграция

Среди основных проблем, которые приводят к трудностям в получении идентификационных документов представителями ромской общины - сложность получения свидетельств о рождении и документов, подтверждающих принадлежность к гражданству Украины.

За последние три года около 8,5 тысяч ромов получили украинские документы, - Госмиграция

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службе Украины, передает Цензор.НЕТ.

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"Также иногда возникают осложнения с идентификацией, поскольку лицо может быть документировано в Украине исключительно если его личность установлена ​​в соответствии с действующим законодательством. Эффективное сотрудничество и совместные усилия миграционной службы, Министерства юстиции, местных органов власти, цыганских медиаторов, представителей неправительственных и международных организаций, обусловливают постоянный рост количества фактов успешного документирования ромов в последние годы. Только в течение последних трех лет в Украине около 8500 ромов получили паспорт гражданина Украины", - уточняется в сообщении.

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