25 лучших молодых ученых смогут получать стипендии в честь Героев Небесной Сотни, - постановление Кабмина

Соответствующее постановление было принято 21 ноября 2018 года во время заседания Кабинета министров, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал. Документ был разработан Министерством образования и науки совместно с ОО "Семья Героев Небесной Сотни" и Советом молодых ученых при МОН.

Стипендии для молодых ученых основаны в честь: Дмитрия Максимова; Назария Войтовича; Романа Гурика; Устима Голоднюка; Юрия Поправки.

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Ежегодно ко Дню Достоинства и Свободы - 21 ноября - в каждой из номинаций будут назначать по 5 стипендий сроком на 1 год. Их размер составит два прожиточных минимума для трудоспособных лиц на начало бюджетного года (сейчас это около 3,5 тыс. грн). Стипендии будут выплачиваться дополнительно к должностному окладу, академическим стипендиям, различным доплатам и надбавкам.

Стипендиатов будут выбирать на конкурсной основе. Для этого МОН создаст комиссию по отбору претендентов, в которую могут входить представители семей Героев, чьими именами названы номинации, ОО "Семья Героев Небесной Сотни", научного сообщества, советов молодых ученых, Министерства образования и науки.

Претендовать на получение стипендий могут молодые ученые - научные и научно-педагогические работники, аспиранты, адъюнкты, докторанты вузов и научных учреждений. Возраст кандидатов не должен превышать 35 лет (40 лет - для докторов наук и тех, кто учится в докторантуре) по состоянию на 1 января того года, в котором начинается выплата стипендии.

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Каждый претендент обязательно должен иметь веские научные результаты по тому направлению, в котором работает или учится. Они подтверждаются такими формами, как монографии, научные статьи, в частности в Web of Science, Scopus, Index Copernicus, охранные документы на интеллектуальную собственность и тому подобное. Также обязательно будет учитываться активная общественная позиция.

Конкурс на получение стипендии и перечень стипендиатов будут утверждаться приказами МОН.

Ранее правительство учредило 50 академических стипендий в честь 10 молодых Героев Небесной Сотни.