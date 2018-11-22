"Системное сопротивление системы", - Горбатюк о затягивании дел Майдана

Об этом в эфире программы "Нині вже" на Громадському заявил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, большинство из тех, кто получил реальные тюремные сроки за преступления против Майдана, - титушки.

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"Как правило, расследование против титушек касались отдельного какого-то эпизода, который позволяет быстрее завершить (расследование. - Ред.) и быстрее ожидать приговор", - пояснил представитель ГПУ.

В то же время, Горбатюк отметил, что дела против правоохранителей сильно затянуты в рассмотрении, и происходит это в том числе из-за "сопротивления системы".

"И сопротивление судей, и сопротивление руководителей правоохранительных органов, которые предпринимают действия, чтобы максимально не способствовать расследованию, и это соответственно влияет на сроки расследования и на сроки судебного разбирательства", - сказал он.

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Руководитель Управления спецрасследований добавил, что большинство преступлений во время Революции Достоинства совершили именно правоохранители.

"Преступления во время Майдана совершались правоохранителями, в первую очередь. Столь правоохранительная система была больна, что для милиционера важнее было выполнить приказ, любой, даже преступный, чем соблюдать закон", - отметил Горбатюк.

По его мнению, расследование дел Майдана должно было изменить эту систему.

"То есть, поставить, что вот, ваши выполнения приказов приведут к лишению свободы, к наказанию. Но это не позволяет управлять правоохранительными органами в ручном режиме. Когда тебе подчиненный на твое незаконное указание скажет: "Подождите, вот есть закон о полиции, вот Конституция, я не выполню этого". То, соответственно, нельзя получить никаких личных дивидендов. В настоящее время, по моему убеждению, руководство правоохранительных органов не хочет, чтобы система менялась", - резюмировал Горбатюк.

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Напомним, 21 ноября Горбатюк сообщил, что по 73 убийствам на Майдане о подозрении сообщили 56 лицам.