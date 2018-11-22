В Запорожье создано соцтакси для детей с особыми потребностями, которые не могут передвигаться самостоятельно, - горсовет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Запорожском горсовете.

По информации Запорожского городского территориального центра социального обслуживания, услуга "Социальное такси" создана в Запорожье для детей с инвалидностью, имеющих заболевания органов опорно-двигательного аппарата, которые не могут самостоятельно передвигаться или передвигаются с помощью костылей или в инвалидной коляске.

Таким образом, порядка 1 тыс детей с особыми потребностями (30-40% от 3 тыс. детей с инвалидностью, проживающих в Запорожье) смогут бесплатно добраться до реабилитационного центра или медицинского учреждения в специально приспособленном автомобиле.

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В центре социального обслуживания имеется два автомобиля, специально оснащенных для перевозки людей с инвалидностью. Машины имеют подъемники и перила, они могут перевозить двух человек в инвалидных колясках одновременно.

На данный момент "социальное такси" работает в Запорожье пока в тестовом режиме.

Созданию данной услуги для людей с инвалидностью предшествовала петиция о создании социального такси в Запорожье, опубликованная в январе 2018 на сайте городского совета общественной организацией. В феврале депутаты Запорожского горсовета поддержали народную инициативу.