Враг за сутки осуществил 11 обстрелов, один украинский воин получил легкое ранение, ликвидирован один террорист, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Российские оккупационные войска не прекращают применять вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы оборонительных укреплений украинских сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Новолуганское, Авдеевка, Славное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также вчера вечером из 82-мм минометов, враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово. Опорный пункт украинских войск возле Крымского противник дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, а позиции в районе Новозвановки два раза попали под огонь из крупнокалиберных пулеметов и СПГ.

Вследствие обстрелов один из военнослужащих Объединенных сил получил легкое ранение", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

"По данным разведки, 21 ноября, вооруженные формирования РФ безвозвратно потеряли одного человека", - добавили в штабе.